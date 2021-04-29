Выручка Apple за I квартал 2021 года превысила $89 млрд

Выручка американской компании Apple по итогам первых трех месяцев 2021 года составила $89,6 млрд., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По итогам трехмесячного отчетного периода, который завершился 27 марта, выручка компании выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль компании увеличилась более чем в два раза - с $11,24 млрд до $23,63 млрд.

Главным продуктом компании остается Iphone, выручка от продаж этих смартфонов компании по всему миру составила $47,9 млрд. По данным журнала Forbes, рыночная капитализация Apple составляет порядка $2,24 трлн.