«Лаборатория Касперского»: на каждом десятом устройстве в Азербайджане был заблокирован зловред из интернета

БАКУ/Trend/ - Согласно данным отчёта* «Лаборатории Касперского» о развитии информационных угроз, в первом квартале в Азербайджане на 9% устройств из тех, на которых установлен веб-антивирус, был заблокирован тот или иной вид вредоносного ПО. В целом Азербайджан вошёл в топ-20 в мировом рейтинге стран с наиболее высокой долей пользователей, подвергшихся риску заражения через интернет (17-е место).

Кроме того, во всём мире в марте наблюдался всплеск атак майнеров, то есть программ, разработанных для кражи криптовалют с заражённых устройств. Защитные продукты «Лаборатории Касперского» выявили увеличение числа таких атак более чем в четыре раза по сравнению с февралём. По предположениям экспертов, мартовский всплеск мог быть связан с повышением цен на криптовалюты.

Среди других важных тенденций начала года — снижение числа атак банковских троянцев, в том числе мобильных, и расширение арсенала программ-вымогателей. Так, эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили с января по март семь новых семейств шифровальщиков и 4354 новые модификации зловредов этого типа.

«Мы полагаем, что злоумышленники решили использовать рост биткойна в своих интересах и вернули майнеры в список активно используемых инструментов. Если криптовалюта продолжит дорожать, то число таких атак продолжит расти, но пока рано говорить о переломе в тренде прошлого года — снижении количества пользователей, атакованных майнерами», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Более подробно о ландшафте киберугроз в первом квартале 2021 года можно прочитать по ссылке: https://securelist.ru/it-threat-evolution-q1-2021-non-mobile-statistics/101518/.

*Данные получены на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» в Азербайджане за январь-март 2021 года.