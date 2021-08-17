Развитие национального антивирусного ПО Азербайджана будет продолжено на "облачных" технологиях
БАКУ /Trend/ - Дальнейшее развитие национального антивирусного программного обеспечения (ПО) будет продолжено на "облачных" технологиях.
Об этом сказали Trend в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности - Центре по борьбе с компьютерными инцидентами (CERT) Азербайджана.
Было отмечено, что развитие ПО, в первую очередь, будет основано на анализе поведенческих данных и "облачных" технологиях.
"Мы планируем развивать национальный "антивирус" в соответствии с передовыми решениями и международными стандартами", - сказали в CERT.
При этом в структуре не исключили, что текущая версия проекта может быть заморожена и начато создание новой антивирусной программы на основе других (новых) технологий.
Отметим, что текущая версия решения функционирует в соответствии с классическими технологиями распознавания и выявления компьютерных угроз.
Кроме того, в CERT сообщили об успешном завершении этапа лицензирования программной части антивирусного ПО.
"В дальнейшем, после разработки окончательной версии ПО, если будет принято решение о запуске платной версии, мы планируем получить соответствующую лицензию для его продажи", - сказали в структуре.
Важным аспектом разработки азербайджанской антивирусной программы, как сказали в Центре по борьбе с компьютерными инцидентами, является выработка национального опыта и подготовка специалистов в этой сфере.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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