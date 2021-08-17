Развитие национального антивирусного ПО Азербайджана будет продолжено на "облачных" технологиях

БАКУ /Trend/ - Дальнейшее развитие национального антивирусного программного обеспечения (ПО) будет продолжено на "облачных" технологиях.

Об этом сказали Trend в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности - Центре по борьбе с компьютерными инцидентами (CERT) Азербайджана.

Было отмечено, что развитие ПО, в первую очередь, будет основано на анализе поведенческих данных и "облачных" технологиях.

"Мы планируем развивать национальный "антивирус" в соответствии с передовыми решениями и международными стандартами", - сказали в CERT.

При этом в структуре не исключили, что текущая версия проекта может быть заморожена и начато создание новой антивирусной программы на основе других (новых) технологий.

Отметим, что текущая версия решения функционирует в соответствии с классическими технологиями распознавания и выявления компьютерных угроз.

Кроме того, в CERT сообщили об успешном завершении этапа лицензирования программной части антивирусного ПО.

"В дальнейшем, после разработки окончательной версии ПО, если будет принято решение о запуске платной версии, мы планируем получить соответствующую лицензию для его продажи", - сказали в структуре.

Важным аспектом разработки азербайджанской антивирусной программы, как сказали в Центре по борьбе с компьютерными инцидентами, является выработка национального опыта и подготовка специалистов в этой сфере.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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