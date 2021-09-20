Telegram выпустил крупное обновление

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о выходе "крупного обновления" мессенджера, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.

По его словам, новая версия стала доступна лишь после того, как получила одобрение Apple.

Отмечается, что новая версия Telegram включает в себя "уникальные функции, которые расширят возможности обмена сообщениями". В частности, обновление должно будет помочь приложению работать без перебоев. Дуров при этом уточнил, что после установки новой версии у некоторых пользователей может возникнуть такая ситуация, что им придется подождать минуту или две для того, чтобы их база данных чата была оптимизирована для 64-битной версии.

Основатель Telegram сообщил, приложение перестраивали на протяжении последнего года. По его словам, обновление имеет решающее значение для того, чтобы новые пользователи могли регистрироваться в Telegram, а существующие продолжали создавать каналы и группы. Об этом он рассказал в своем аккаунте.

Ранее в Telegram запустили видеотрансляции с неограниченной аудиторией.