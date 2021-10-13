В работе Telegram произошел глобальный сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
С проблемами столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и других стран. Большинство пользователей Telegram жалуются на работу приложения, а также соединение с сервером.
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