В работе Telegram произошел глобальный сбой

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

С проблемами столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и других стран. Большинство пользователей Telegram жалуются на работу приложения, а также соединение с сервером.