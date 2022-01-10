В логистических центрах Нахчыванской АР прошли мониторинги

БАКУ /Trend/ - В логистических центрах городов и районов Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в течение 2021 года были проведены мониторинги.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство связи и новых технологий Нахчыванской АР, специальная комиссия, созданная при министерстве для выдачи лицензий на оказание услуг экспресс-доставки почты, провела соответствующие работы в отделах этих центров.

"В соответствии с законодательством, комиссия провела проверку в отношении компаний-перевозчиков, которые сталкиваются с проблемами при получении лицензии на услуги экспресс-доставки почтовых отправлений", - говорится в сообщении.

Отметим, что на сегодняшний день такие лицензии имеют компании "Сурат", "Нахчыван", "Араз", "Бахар" и "Нурлу".

Напомним, что выдача лицензий на оказание услуг экспресс-доставки почты в Нахчыване осуществляется министерством связи НАР.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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