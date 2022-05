На фестивале TEKNOFEST в Баку представлены местные стартапы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 мая в Баку стартовал первый фестиваль TEKNOFEST. Фестиваль является удобной платформой для продвижения инновационных продуктов и услуг местных стартапов, представления их инвесторам и обмена идеями с зарубежными стартапами, сообщает Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана.

С этой целью в рамках TEKNOFEST проводятся конкурсы, стартап-саммит "Take Off Baku" и выставки. Агентство по развитию МСБ является одним из основных партнеров выставок на открытых и закрытых площадках и стартап-саммита "Take Off Baku".

При поддержке агентства местные стартапы представляют свои инновационные проекты и решения на выделенном для них специальном стенде. Здесь демонстрируются оборудование и решения для сельского хозяйства и "умного города", смарт-освещение, беспилотники, "умные почтовые ящики" для логистики, 3D-принтер и программное обеспечение и т. д. Отметим, что соответствующим проектам предоставлены стартап-сертификаты и гранты со стороны агентства. В ходе фестиваля стартапы получат возможность представить свои проекты инвесторам и венчурным фондам, а также принять участие в конкурсе с общим призовым фондом 50 тысяч долларов. Также здесь проводятся различные конкурсы для посетителей стенда. Они получат призы, ответив на вопросы о новых технологических тенденциях и деятельности агентства в соответствии с концепцией TEKNOFEST.

В рамках фестиваля также проходит стартап-саммит "Take Off Baku". Цель саммита, одним из ключевых партнеров которого является Агентство по развитию МСБ, содействие развитию стартап-экосистемы и развитие международного сотрудничества путем создания благоприятной среды для инновационного предпринимательства в регионе. В рамках саммита запланированы встречи с инвесторами, компаниями, выступления авторитетных докладчиков и другие мероприятия.

Отметим, что фестиваль аэрокосмических технологий TEKNOFEST, который проходит в Баку при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и министерства промышленности и технологий Турецкой Республики, продлится до 29 мая.

(Перевод: Нубар Кулузаде)