Евгений Мосунов: «Смартфон Xiaomi 12 – результат победы дизайнеров над инженерами» (ФОТО)

Интервью с главой PR-службы Xiaomi в России и стран СНГ Евгением Мосуновым.

Сегодня в рамках Baku Fashion Expo 2022 при поддержке международной компании Xiaomi состоится показ новой коллекции Haute Couture Xarıbülbül, созданной известным азербайджанским дизайнером Руфатом Исмаилом – также в рамках мероприятия будет представлена новая серия стильных смартфонов – Xiaomi 12. О стильной новинке, бестселлерах продаж в Азербайджане, коллаборации с Р.Исмаилом и не только в интервью Trend.Az рассказал глава PR-службы Xiaomi в России и стран СНГ Евгений Мосунов.

- Евгений, насколько смартфоны Xiaomi популярны в Азербайджане? Расскажите о бестселлерах продаж на азербайджанском рынке на данный момент?

- Популярность смартфонов Xiaomi на рынке Азербайджана продолжает расти, причем мы с воодушевлением отмечаем рост продаж в официальных каналах. Что касается хитовых моделей, то самым популярным по-прежнему является среднебюджетный сегмент. В этом году серия Redmi Note 11 в числе бестселлеров на азербайджанском рынке.

- Кто они – потенциальные пользователи смартфонов Xiaomi в Азербайджане? Опишите их собирательный образ?

- Аудитория Xiaomi в Азербайджане мало чем отличается от нашей фан-базы в других странах: это люди, которые хотят получить доступ к самым современным технологиям без ненужной переплаты. Эти пользователи делают осознанный выбор, сравнивая предложения на рынке и приходя к логичному выводу, что наши устройства отличаются лучшим соотношением цены и качества. К тому же, выбирая Xiaomi, они знают, что смартфон – это не только устройство для коммуникации, но и ключ к вселенной умного дома, которую мы продолжаем строить.

- А для кого в первую и главную очередь создана ваша новинка - смартфон Xiaomi 12? В чем ее основные особенности и фишки?

- Xiaomi 12 создан для тех, кто ценит прекрасное. Во-первых, этот смартфон элегантно выглядит, и его не хочется выпускать из рук. Во-вторых, это превосходный инструмент для создания и просмотра контента. Его система камер позволяет создавать фото- и видеошедевры, которыми можно в полной мере насладиться благодаря превосходному дисплею и стереодинамикам, созданным совместно со специалистами из HARMAN KARDON. К тому же мы исполнили просьбу многих пользователей, которые хотели получить флагманское устройство с компактным корпусом. Xiaomi 12 действительно идеально лежит в руке, и им удобно пользоваться одной рукой.

- Презентация Xiaomi 12 пройдет в рамках показа новой Haute Couture коллекции «Хары-бюльбюль», созданной всемирно известным дизайнером Руфатом Исмаилом – почему вы решили выбрать такой формат и Р.Исмаила?

- Мы в Xiaomi считаем себя глобально-локальной компанией. С одной стороны, мы работаем в более чем 100 странах по всему миру, с другой – в каждой стране мы стремимся стать частью локального сообщества. Как никто другой, мы хотим выражать уважение местной культуре и платить взаимностью тем, кто демонстрирует свою любовь к нашей компании. Поэтому мы не могли упустить возможность поддержать творца, который успел прославить Азербайджан на всю планету. Новая коллекция Руфата Исмаила, как и новый Xiaomi 12, непременно вызовет восхищение аудитории и вдохновит молодых художников на творчество. Если у нас есть шанс стать частью этого впечатляющего процесса, значит, все было не напрасно.

- Смартфоны давно стали не только средством связи, неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, но и стильным и модным аксессуаром – согласны? И Xiaomi 12 именно такой телефон – как по-вашему станет ли он must have новинкой сезона?

- Безусловно, постоянно находящийся на виду смартфон не может не быть важным элементом образа. Мы постоянно думали об этом, разрабатывая внешний облик Xiaomi 12. Я бы мог сказать, что этот смартфон – результат победы дизайнеров над инженерами, но реальность в том, что он одинаково прекрасен как снаружи, так и внутри. Он не только восхитит своим внешним видом, но и впечатлит своей производительностью.

- Запланирована ли какая-либо специальная акция (специальное предложение) для покупателей в связи с выходом на рынок новинки? Каков ценовой диапазон на Xiaomi 12?

- Азербайджанские покупатели уже с мая этого года имеют возможность приобрести Xiaomi 12, но хочется напомнить, что эта серия включает в себя ряд смартфонов, рассчитанных на любой карман и на любые потребности. Например, модель Xiaomi 12X предлагается по более доступной цене и предназначена для тех, кто больше ценит дизайн смартфона, чем его производительности. Кстати, по секрету скажу, что очень скоро в этой культовой линейке появится еще одна модель.

- Какие ожидания вы связываете с выходом в продаже в Азербайджане Xiaomi 12?

- Мы надеемся, что выход Xiaomi 12 изменит представление пользователей о флагманах. Люди, воспринимающие смартфон как инструмент соцсетей, узнают, что создание контента может быть очень простым и приятным. Ну а любители высокой производительности увидят, что бескомпромиссная мощь может идти рука об руку с визуальной эстетикой. Также не могу не обратить внимание на одну ускользающую в последнее время деталь: Xiaomi 12 поставляется с зарядным устройством в комплекте!