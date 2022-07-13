При поддержке Azercell завершились профессиональные тренинги для ветеранов и детей шехидов Отечественной войны (ФОТО)

Социальная инициатива для ветеранов и детей шехидов Отечественной войны, реализованная при совместном сотрудничестве Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan), ООО «Azercell Telecom» и Азербайджанского Общественного Объединения «Достижение молодых» (JA Azerbaijan), успешно завершена. На торжественной церемонии в честь завершения проекта, состоявшейся 6 июля в отеле Marriott Boulevard, участникам программы, принявшим участие в тренингах, направленных на выбор профессии и реализацию личностного потенциала, были вручены специальные сертификаты.

Следует отметить, что для участников инициативы были организованы курсы английского языка и компьютерных навыков, проходившие в режиме онлайн в течение шести месяцев. Особо отличившиеся молодые люди также получили возможность пройти практику в лидирующих компаниях страны. Azercell, являющийся цифровым партнером проекта, обеспечил всех участников программы дата-картами и услугами высокоскоростного мобильного интернета.

Выступая на мероприятии, директор отдела Корпоративных Коммуникаций Azercell Сона Аббасова отметила, что компания стремится поддерживать государственные проекты по улучшению благосостояния семей шехидов и ветеранов, и считает за большую честь выступать инициатором и участником проектов, реализованных для них во время и по окончанию Второй Карабахской войны.

Также отметим, что тренинги проводились специалистами Celt Colleges и JA Azerbaijan.