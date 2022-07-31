Instagram решил не превращаться в клон TikTok

Instagram начал отключать некоторые новые функции после того, как сервис начали обвинять в клонировании TikTok. Сообщение об этом появилось на сайте издания PCMag, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В частности Instagram решил отказаться от появившейся в мае опции, позволяющей создавать полноэкранные посты, а также от добавления в ленты пользователей публикаций от контентмейкеров, на которые они не подписаны. Обе эти функции, по данным PCMag, были вдохновлены интерфейсом TikTok и принялись пользователями крайне прохладно.

«Я рад, что мы рискнули. Если мы время от времени не терпим неудачи, значит мы мыслим недостаточно масштабно или смело. Однако нам определенно стоит сделать шаг назад и перегруппироваться. Когда мы многому научимся, мы вернемся с какой-нибудь новой идеей», – сказал глава Instagram Адам Моссери.

PCMag отмечает, что Instagram пошла на этот шаг под давлением пользователей, которые недовольны растущей схожести соцсети с TikTok.