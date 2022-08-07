Xiaomi раскрыла дату релиза нового ноутбука

Новый ноутбук Notebook Pro 14 Ryzen Edition от компании Xiaomi появится в продаже 8 августа. Сообщение об этом было опубликовано на сайте издания GizmoChina, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Отмечается, что дизайн обсуждаемой модели будет идентичен версии с процессором Intel. Единственными отличиями Ryzen Edition от обычного Notebook Pro станут процессор AMD Ryzen 6000H вместо Intel Core i5, а также наличие интерфейса Thunderbolt 4.

Таким образом, ожидается, что Notebook Pro 14 Ryzen Edition также получит 14-дюймовый OLED-дисплей, 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5, а также SSD-диск объемом 512 ГБ.

На данный момент известно, что ноутбук Xiaomi на базе процессора AMD первое время будет продаваться только в Китае по цене около $900. Когда появится глобальная версия Notebook Pro 14 Ryzen Edition и сколько она будет стоить, не сообщается.