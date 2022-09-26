...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

Рашад Набиев рассказал о планах по цифровой трансформации в Азербайджане

ИКТ Материалы 26 сентября 2022 10:03 (UTC +04:00)
Рашад Набиев рассказал о планах по цифровой трансформации в Азербайджане

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане созданы условия для государственно-частного партнерства в целях развития цифровой трансформации в отдаленных районах страны.

Об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе министерского круглого стола в Бухаресте (Румыния), передает в понедельник Trend.

"Для развития соответствующей инфраструктуры цифровой трансформации в отдаленных районах страны созданы благоприятные условия для государственно-частного партнерства. Благодаря реализуемым проектам планируется к 2024 году обеспечить всю территорию страны высокоскоростным широкополосным интернетом. Также уделяется особое внимание развитию мобильной связи и мобильного интернета. Доступ к мобильному интернету очень важен для цифровой трансформации", - добавил Набиев.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости