Рашад Набиев рассказал о планах по цифровой трансформации в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане созданы условия для государственно-частного партнерства в целях развития цифровой трансформации в отдаленных районах страны.

Об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе министерского круглого стола в Бухаресте (Румыния), передает в понедельник Trend.

"Для развития соответствующей инфраструктуры цифровой трансформации в отдаленных районах страны созданы благоприятные условия для государственно-частного партнерства. Благодаря реализуемым проектам планируется к 2024 году обеспечить всю территорию страны высокоскоростным широкополосным интернетом. Также уделяется особое внимание развитию мобильной связи и мобильного интернета. Доступ к мобильному интернету очень важен для цифровой трансформации", - добавил Набиев.