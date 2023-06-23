Азербайджан намерен сотрудничать c рядом образовательных учреждений в подготовке кадров в сфере ИКТ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен сотрудничать с Университетом Harbour Space и школой Holberton в подготовке кадров в сфере ИКТ.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в Twitter министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"Развитие человеческого капитала в сфере ИКТ является одним из наших приоритетов. Мы встретились с делегациями университета "Harbour Space" и школы "Holberton", которые славятся своими инновационными подходами к образованию по всему миру. Мы обсудили общие цели по подготовке в нашей стране профессиональных кадров в сфере ИКТ и изучили возможности партнерства", - говорится в публикации.