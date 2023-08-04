Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана и итальянской компании в ИКТ-сферах

БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и председатель совета директоров итальянской компании Leonardo Стефано Понтекорво обсудили возможности сотрудничества.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в соцсетях министр Рашад Набиев.

В публикации министра говорится, что стороны обсудили потенциальные возможности сотрудничества в сфере кибербезопасности, космической деятельности и транспорта.

Отметим, что Leonardo - крупнейшая итальянская компания по производству оборонной продукции. Leonardo имеет технологии и в гражданском секторе, в том числе технологии "умных городов", в области производства искусственных спутников и оказания аэрокосмических услуг, управления транспортными системами крупных городов.