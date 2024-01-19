БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Coursera обсудили влияние цифровизации на рынок труда и возможности для сотрудничества.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Продвижение совместной деятельности с глобальными партнерами в области технологий Четвертой промышленной революции способствует развитию инновационной экосистемы нашей страны. В рамках Давосского экономического форума мы встретились с Джеффом Маджионкальда, генеральным директором компании Coursera, обсудив с ним реализацию проекта "Академия 4SI" в нашей стране, влияние стремительной цифровизации на рынок труда и потенциальные возможности для сотрудничества", - говорится в публикации.

Напомним, что в прошлом году Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции запустил проект "Академия 4SI" (Академия Четвертой промышленной революции). Эта инициатива предлагает платформу для 10 тысяч человек, желающих повысить свою квалификацию в области технологий Четвертой промышленной революции, включая искусственный интеллект, аналитику данных, блокчейн, облачные технологии, языки программирования и другие направления. Участники смогут пройти более 700 бесплатных курсов, предоставляемых компанией "Coursera". Проект способствует формированию знаний и навыков в области технологий Четвертой промышленной революции, а также подготовке квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям рынка труда

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