Школьница из Гянджи принята в самый престижный университет мира в сфере ИТ

БАКУ /Trend/ - Благодаря сотрудничеству «Azercell Telecom» и Министерства образования и науки национальной сборной страны дает высокие результаты на олимпиадах по информатике.

Призер различных республиканских и международных олимпиад по информатике, выпускница лицея с физико-математическим и информатическим уклоном города Гянджа 2023 года Фидан Гусейнова, в настоящее время проходящая обучение в Университетском колледже Лондона (UCL) в Великобритании, принята в самый престижный университет мира - Массачусетский технологический институт (MIT).

За время обучения в школе Фидан принимала участие в локальных и международных олимпиадах, где неоднократно добивалась успеха. Она завоевала четыре золотые медали на Республиканских предметных олимпиадах по предмету «Информатика». Кроме того, Фидан Гусейнова была удостоена одной золотой, двух серебряных и трех бронзовых медалей, а также одной поощрительной награды на 11 различных международных олимпиадах и соревнованиях, в которых она принимала участие.

Поздравляем Фидан и желаем ей успехов в учебе!

Отметим, что с 2017 года процесс подготовки национальных сборных к международным олимпиадам по информатике осуществляется на основе соглашения о сотрудничестве, подписанного между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и ООО «Azercell Telecom». За этот период команда, успешно представляющая нашу страну на международных олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, завоевала в общей сложности 60 медалей, в числе которых 4 золотые, 16 серебряных и 40 бронзовых.