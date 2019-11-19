Бакметрополитен закупит стройматериалы

19 ноября 2019 10:40 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Госагентсво по жилищному строительству закупит седаны
Тендеры 14 ноября 09:55
Когда откроется станция метро " Джафар Джаббарлы"? (Эксклюзив)
Бизнес 8 ноября 13:07
«Бакметрополитен» о планах разработки проекта нового электродепо (Эксклюзив)
Бизнес 8 ноября 10:42
DOST закупит компьютерную технику и оборудование
Финансы 8 ноября 10:19
«Азеригаз» объявляет тендер
Тендеры 1 ноября 18:12
Объявлен тендер на ремонт в Ичеришехер
Тендеры 19 октября 10:57
Лента новостей
В Вашингтоне отметят 25-летие «Контракта Века»
Политика 11:05
Между Анкарой и Стамбулом будут запущены новые скоростные поезда
Турция 11:03
Fitch подтвердил РДЭ-рейтинг казахстанской «КазТрансОйл»
Энергетика 10:56
В Южной Корее 11 человек пропали без вести при пожаре на судне
Другие страны 10:52
Компания Agronet планирует построить заводы по переработке грецкого ореха в Грузии
Бизнес 10:52
В Узбекистане получен приток газа с еще одной неактивной скважины
Энергетика 10:39
В Huawei прокомментировали продление США лицензии
США 10:39
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 10:16
"Дочка" атомной компании Казахстана закупит бурильные трубы
Тендеры 10:16