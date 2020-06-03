Yelo Bank проводит конкурс по закупке серверов

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank объявляет с 3 июня 2020 года конкурс по закупке серверов.

1.1. Целью конкурса является выявление наилучшего предложения для заключения договора на следующих условиях:

► количество товаров: 2 сервера (HP/Dell/Supermicro);

► параметры каждого сервера: Intel core процессор 2*24 (Intel Xeon 8260 или улучшенная модель); память DDR4 (256 гб или больше); локальные диски 2*900 гб (или больше) SATA/SAS/SSD; 2*8 TB (или больше) NVM PCI. Платформа должна быть совместимой с NVM;

► цена: должна включать окончательную стоимость с учетом налогов, а также доставку в головной офис банка (г. Баку, ул. Пушкина, 30);

► опыт: потенциальный партнер должен иметь опыт в удовлетворении тендерного запроса на закупку оборудования;

► порядок расчетов: оплата товара производится определенным процентом аванса и окончательным расчетом по факту поставки. При этом, предпочтение отдается предложению, содержащему наименьшую долю аванса и наибольшую долю окончательного платежа;

► место и срок исполнения обязательств партнера: поставка оборудования производится по адресу г. Баку, ул. Пушкина, 30 (головной офис банка) сроком не более 40 календарных дней после подписания договора;

1.2. Предложение необходимо передать в запечатанном конверте до 10 июня 2020 года 18:00 (включительно) в головной офис банка на имя председателя правления Yelo Bank с пометкой «Коммерческое предложение по закупке серверов - НЕ ВСКРЫВАТЬ»;

1.3. Конкурсные предложения, переданные отличным от указанного в п. 1.2, не рассматриваются;

1.4. Конкурсные предложения, отличные от требований, указанных в п. 1.1, не рассматриваются.