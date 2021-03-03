Узбекско-китайское СП объявило тендер на закупку газопоршневой электростанции

Тендеры 3 марта 2021 15:22 (UTC+04:00)
Узбекско-китайское СП объявило тендер на закупку газопоршневой электростанции
Ассоциация турагентств и Ассоциация туристических блогеров Азербайджана подписали Соглашение о взаимопонимании (ФОТО)
Ассоциация турагентств и Ассоциация туристических блогеров Азербайджана подписали Соглашение о взаимопонимании (ФОТО)
«Туркменстандартлары» объявляет тендер на закупку образцов контрольно-измерительных приборов
«Туркменстандартлары» объявляет тендер на закупку образцов контрольно-измерительных приборов
Исследуется туристический потенциал освобожденных территорий Азербайджана - госагентство
Исследуется туристический потенциал освобожденных территорий Азербайджана - госагентство
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане началась вакцинация работников системы образования Общество 15:55
За первые два месяца 2021 года Турция увеличила экспорт стали в Азербайджан Турция 15:54
Названа повестка очередного заседания Милли Меджлиса Политика 15:51
В Азербайджане ведется аккредитация двух вузов Азербайджан 15:47
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Туркменистан Транспорт 15:46
Турция планирует довести товарооборот с Грузией до $3 млрд Экономика 15:38
Наша страна придает значение трехстороннему формату Азербайджан-Грузия-Турция - министр иностранных дел Турции Политика 15:37
В Физулинском районе обнаружены два брошенных армянами ЗРК "ИГЛА-С" (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 15:34
Между Турцией и Узбекистаном наблюдается рост товарооборота Турция 15:28
Восстановление деловой активности ожидается в Казахстане в первом квартале 2021 года Казахстан 15:25
Проекты Международного Банка Азербайджана удостоены наград Экономика 15:24
Узбекско-китайское СП объявило тендер на закупку газопоршневой электростанции Тендеры 15:22
Франция заинтересована в укреплении сотрудничества с Туркменистаном Бизнес 15:21
Азербайджанский опыт реализации "умных" проектов будет представлен в Беларуси Экономика 15:20
В Стокгольме началась третья волна COVID-19 Европа 15:10
В Азербайджане выявлено 319 новых случаев заражения COVID-19, выздоровел 161 человек Общество 15:10
Возможная смена власти в Армении не сможет оказать влияние на договоренность от 10 ноября - политолог Политика 15:08
Летом мы можем распрощаться с коронавирусом – азербайджанский профессор Общество 15:06
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в центральной Греции Европа 15:04
Таможенники Азербайджана направили в этом году в госбюджет дополнительно 77,74 млн манатов Экономика 15:01
Госконцерн Туркменистана назвал глубину проходки горных пород Энергетика 14:55
Moody’s оценивает сальдо текущего счета в ВВП Азербайджана в 2021 г. на уровне 3,7% Финансы 14:52
PASHA Bank продолжит совершенствовать цифровые продукты Экономика 14:50
Наибольшая доля ненефтяного экспорта Азербайджана с начала 2021 г. пришлась на фрукты и овощи Бизнес 14:46
В Азербайджане определены победители Международного конкурса искусств "Надежда 2021" (ВИДЕО, ФОТО) Культура 14:44
С начала года вырос экспорт ведущих госкомпаний в ненефтяном секторе Азербайджана Бизнес 14:43
Александр Хакимов: Я кажусь себе таким вот Солнечным Странником - и парусом служит мне душа Культура 14:39
Снимаются ограничения на ввоз в Россию яблок и томатов для еще ряда азербайджанских предприятий Бизнес 14:27
Задержаны 11 человек, пытавшихся незаконно проникнуть на освобожденные территории Азербайджана Общество 14:23
В одной из бакинских школ вновь возобновляются очные занятия Общество 14:19
Новая сделка ОПЕК+ будет больше на саудовских условиях – голландский эксперт Энергетика 14:19
Боснийский журналист провел параллель между геноцидами в Ходжалы и Сребренице Политика 14:16
В Азербайджане впервые проводится конкурс "Фото прессы года" Социум 14:13
Международные ж/д грузоперевозки в Азербайджане превысили 7,6 млн тонн Транспорт 14:09
Паспорта вакцинации от коронавируса появятся в ЕС через несколько месяцев Европа 13:52
Завтра в Баку воздух прогреется до +10°C Общество 13:46
Спрос на ноты ЦБ Азербайджана в 4 раза превысил предложение Финансы 13:42
Moody’s прогнозирует 4-процентный рост экономики Азербайджана в 2021 году Финансы 13:39
В российский прокат выходит фильм с бакинкой в главной роли Культура 13:27
В Туркменистане возобновлена работа ряда крупных объектов торговли Туркменистан 13:21
Для парламентариев ряда стран их предвзятая позиция превыше усилий по обеспечению мира в регионе - МИД Азербайджана Политика 13:16
Парламентский комитет о возможности ужесточения карантина в Азербайджане Общество 13:14
В Азербайджане отказано в регистрации шести субъектам предпринимательства в пищевой сфере Экономика 13:13
Названо число получающих социальные пособия и пенсии в Азербайджане Экономика 13:07
В Азербайджане втрое увеличится число охваченных реабилитационными услугами Общество 12:58
Обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии Грузия 12:53
Пандемия не повлияла на сотрудничество Deutsche Bank AG с Туркменистаном Финансы 12:47
В Нидерландах около центра тестирования на коронавирус произошел взрыв Европа 12:45
В Азербайджане выросло число продуктов и операций компании MasterCard Финансы 12:41
В России за сутки выявили 10 535 заразившихся коронавирусом Россия 12:38
Предприниматели Узбекистана и РФ обсудили вопросы развития двусторонних отношений Узбекистан 12:33
Село Бешдели Зангиланского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:33
Задержаны лица, пытавшиеся попасть в освобожденные села в обход контрольных постов - МВД Азербайджана Общество 12:32
Предприятия Брянской области могут начать поставки продукции в Азербайджан Бизнес 12:20
В киосках Азербайджана планируется продажа карт MasterCard Экономика 12:17
Объем безналичных расчетов в Азербайджане в 2020 г. увеличился на 34% Финансы 12:08
Фонд «YAŞAT» оплатил расходы на операции трем участникам войны и отцу шехида (ФОТО) Общество 12:04
Petkim увеличил долю продаж на внутреннем рынке Энергетика 11:58
Бандиты в Нигерии похитили 50 человек Другие страны 11:56
Названа дата очередного заседания Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана Политика 11:53
Бакинский метрополитен в тестовом режиме выпустит поезда на линии Общество 11:49
Доходы от продажи конденсата с месторождения "Шах Дениз" превысили $3,5 млн Энергетика 11:42
В Азербайджане вакцинированы около 314 тыс. человек Общество 11:40
Чистая прибыль нефтехимического комплекса Petkim в 2020 г. возросла Энергетика 11:33
Решения MasterCard позволят производить банковские операции в Азербайджане, не посещая отделения банков Экономика 11:30
Авиакомпании Казахстана перевезли 5,5 млн пассажиров в 2020 году Транспорт 11:25
Израиль планирует расширить сотрудничество с Узбекистаном по спасению Арала Узбекистан 11:25
Нефть дорожает в день заседания ОПЕК+ Энергетика 11:17
Туркменское нефтяное предприятие перевыполнило план по добыче Энергетика 11:14
MasterCard реализует в Азербайджане ряд решений по бесконтактным платежам Экономика 11:11
В январе 2021 г. сократились грузоперевозки через аэропорт Эсенбога в Анкаре Турция 11:08
Сотрудники МЧС Азербайджана могут обращаться для вакцинации в Медцентр ведомства Общество 11:06
Турция не может в одиночку нести на плечах груз сирийских беженцев - посол в ООН Турция 11:03
Счетная палата Азербайджана проводит аудит средств, израсходованных на борьбу с COVID-19 Экономика 11:01
В Казахстане намерены ограничить размер пени по микрокредитам Финансы 11:01
SOFAZ обнародовал объем поступлений с АЧГ с начала 2021 г. Энергетика 11:01
Турция нацелена на создание независимого оборонпрома Турция 10:55
Туркменистан заинтересован в разработке цифровых проектов с Международной организацией по миграции Бизнес 10:52
Азербайджанская нефть дешевеет Финансы 10:45
Вакцинацию от коронавируса прошли уже около 300 сотрудников МЧС Азербайджана Общество 10:43
На экзамене по приему на госслужбу женщины продемонстрировали наилучшие результаты – ГЭЦ Азербайджана Общество 10:34
Школа в бакинском поселке перешла на дистанционное обучение Общество 10:30
Узбекско-корейское СП закупит запчасти для оборудования Тендеры 10:19
Скончалась тележурналист Вахида Садыгова, супруга народного артиста Фахраддина Манафова Социум 10:16
Проводится вакцинация сотрудников МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:07
Цены на драгметаллы в Азербайджане перешли к росту Финансы 10:06
В январе 2021 г. объем продаж посредством портала Azexport превысил $53 млн Бизнес 10:02
Азербайджанский певец посвятит концерт в Москве памяти Муслима Магомаева и Иосифа Кобзона Культура 09:58
Названа дата очередного заседания весенней сессии парламента Азербайджана Политика 09:53
Военная делегация Пакистана находится с официальным визитом в Азербайджане Политика 09:48
Евро и рубль подорожали к манату Финансы 09:41
Илон Маск допустил создание нового города в Техасе США 09:30
Израиль сократил импорт продукции турецкого автопрома Турция 09:30
Турция незначительно увеличила экспорт в страны ОИС Турция 09:28
В январе 2021 г. турецкий порт Гемлик принял около 300 судов Турция 09:28
Японский миллиардер выберет восемь человек для полета с ним к Луне на корабле SpaceX Другие страны 08:53
В Италии заявили, что обнаружили мутацию коронавируса, которая не поддается вакцинам Европа 08:37
Европейский инвестиционный банк увеличил поддержку малого бизнеса в Грузии Финансы 08:20
Объем экспорта арматуры из Ирана превысил 1,4 млн тонн за 10 месяцев Экономика 08:16
717 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 08:12
Все новости