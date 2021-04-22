Завод по производству топлива в Узбекистане объявил тендер на приобретение труб
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США должны сделать выбор между реальным союзником в лице Анкары и вымышленной историей - Администрация президента Турции
Вакцинация предотвратила повторный всплеск заболеваемости коронавирусом в Азербайджане - TƏBİB (ВИДЕО)
На дорогах Азербайджана продолжается установка инфощитов с направлением и расстоянием до освобожденных территорий (ВИДЕО)
Пациенты с бессимптомной формой COVID-19 должны находиться под наблюдением врача - Азгосмедуниверситет
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов (ФОТО/ВИДЕО)