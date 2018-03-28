Туркомплекс «Шахдаг» посетило свыше 120 тысяч туристов

БАКУ /Trend/ - С 28 марта туристический комплекс «Шахдаг» при министерстве культуры и туризма Азербайджана объявил о закрытии зимнего сезона, сообщили в среду в туркомплексе.

В зависимости от погодных условий зимний сезон туркомплекс «Шахдаг» продолжается с декабря по апрель.

За шестой по счету зимний сезон «Шахдаг» посетили свыше 120 тысяч туристов. Этот рекордный показатель за весь период деятельности туркомплекса.

До 50 процентов посетителей туркомплекса составили иностранные туристы, среди которых преобладали туристы из ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Катара, Великобритании и Кувейта. Как всегда, и в этом году, наряду с традиционными зимними развлечениями особый интерес проявлялся к катанию на лыжах: в частности, 30 процентов гостей, посетивших туркомплекс, являлись любителями лыжного спорта.

В туристическом комплексе уже стартовала подготовка к летнему сезону. До его открытия здесь будет функционировать пятизвездочный отель "Şahdağ Hotel və Spa".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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