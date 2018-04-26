Число ночевок в отелях Азербайджана выросло

26 апреля 2018 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года в отелях Азербайджана было 586 тысяч ночевок, что на 24 процента больше этого показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Государственного комитета статистики, распространенном в четверг.

На отели Баку пришлось 58 процентов ночевок, Габалы - 9,7 процента, Гусара – 8,6 процента, Нафталана – 4,8 процента, Нахчыванской АР – 3,8 процента, Губы – 3,7 процента, Гянджи – один процент, Лянкярана и Масаллы – по 0,8 процента, Товуза и Газаха - по 0,5 процента и 7,8 процента - на отели других городов и районов.

Больше всего в отелях Азербайджана ночевали граждане ОАЭ (18,3 процента) и России (14), затем следуют граждане Ирана (9,4), Турции (4,9), США (4,4), Катара (3,7), Великобритании (3,3), Кувейта (3,1), Украины (1,6), Германии (1,5), Италии (0,8), Грузии (0,7) и 34,3 процента - граждане других стран.

В первом квартале текущего года доходы отелей составили 73,1 миллиона манатов, 64,6 процента из которых поступили от предоставления номеров, 23,5 процента – от услуг по продаже продуктов питания, включая напитки, 4,9 процента – от лечебных и оздоровительных услуг, 7,1 процента - от оказания других услуг.

Средний показатель использования номерного фонда отелей по стране составил 20 процентов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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