В Узбекистане отремонтируют старые поезда для решения проблемы с нехваткой билетов

БАКУ /Trend/ - Туроператоры Узбекистана предложили отремонтировать относительно устаревшие поезда «Насаф», «Регистан» и «Шарк» с созданием в них комфортных условий и установкой системы кондиционирования, что будет способствовать значительному снятию нагрузки с поездов Afrosiyob, сообщают узбекистанские СМИ.

С соответствующим предложением туроператоры Узбекистана выступили на недавней встрече рабочей группы в Кабинете министров.

Отметим, что в Узбекистане в последнее время наблюдается серьезная проблема с нехваткой билетов на скоростные поезда Afrosiyob. Продажи билетов на поезда расписаны на месяцы вперед, что приводит к недовольству граждан, которые не смогли их вовремя приобрести.

Как говорится в сообщении Ассоциации частных туристических организаций Узбекистана, представители «Узбекских железных дорог» поддержали эту инициативу

На сегодня на базе Ташкентского завода по строительству и ремонту пассажирских вагонов ведутся работы по модернизации пяти сидячих вагонов общей вместимостью 240 мест. Данные вагоны планируется ввести в эксплуатацию до конца сентября 2018 года. Билеты на места в этих вагонах будут реализовываться только туристическим компаниям в случае нехватки мест на высокоскоростные поезда Afrosiyob.

Ранее сообщалось, что «Узбекские железные дороги» ведут переговоры с испанской компанией Talgo и южнокорейской компанией Hyundai по закупке новых высокоскоростных поездов для маршрута Ташкент-Бухара-Хива.

Отметим, что на сегодня высокоскоростная железная дорога Узбекистана протяжённостью более 780 километров соединяет крупнейшие города Узбекистана – Ташкент, Самарканд, Бухару, Карши, Навои.

Дорога проходит через семь областей: Ташкентскую, Сырдарьинскую, Джизакскую, Самаркандскую, Кашкадарьинскую, Навоийскую и Бухарскую. Запущенную 8 октября 2011 года линию обслуживает электропоезд Afrosiyob, курсирующий семь дней в неделю. Это вторая в СНГ железнодорожная линия, на которой эксплуатируются высокоскоростные поезда (после линии Москва – Санкт-Петербург с электропоездами "Сапсан" в России).

На сегодня на линии курсируют четыре скоростных поезда.

Afrosiyob – это фирменный высокоскоростной электропоезд, разработанный и созданный испанской компанией Patentes Talgo S.L.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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