Французские компании примут участие в развитии туристического сектора Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Французские компании примут участие в создании свободной туристической зоны «Чарвак» в Узбекистане, сообщили в Государственном комитете Узбекистана по развитию туризма.

Об этом стало известно по итогам переговоров в Париже между премьер-министром Узбекистана Азизом Абдухакимовым и руководством французских компаний Orex-Loisirs и SCP Geode.

Стороны рассмотрели возможность привлечение известных французских брендов, создание туристических объектов для предоставления услуг, связанных с пляжным отдыхом, водными видами спорта, медицинским, а также экстремальным туризмом, строительство полей для гольфа, создание горного кластера в Чимгане и т.д.

Была достигнута договорённость об организации 28-31 августа 2018 года визита руководства и экспертов французских компаний как Orex-Loisirs, SCP Geode и Compagnie des Alpes в Узбекистан.

В ходе визита французские компании проведут переговоры для определения конкретных условий работы и реализации проектов в СТЗ «Чарвак».

Основным партнёрам в реализации проекта определены Государственный комитет Узбекистана по инвестициям и Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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