Слова «Баку» и «Азербайджан» на первых строках поисковых сайтов Южной Кореи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Слова «Баку» и «Азербайджан» на одной из первых строк среди наиболее популярных слов на самых крупных поисковых сайтах Южной Кореи "Naver" и "Daum", сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве по туризму.

Большой интерес корейцев к Азербайджану вызвала популярная программа путешествий "Battle Trip", которая была снята в Баку, и показана на ведущем телеканале страны KBS (Korean Broadcasting System).

После показа передачи в эфире и трансляции на Youtube онлайн-поиски об Азербайджане увеличились.

Так, при организационной поддержке Азербайджанского бюро по туризму передача "Battle Trip" в октябре подготовила репортаж о Гобустане, грязевых вулканах, улице Низами, Ичеришехер, Центре Гейдара Алиева, то есть, о достопримечательностях, к которым туристы проявляют больший интерес.

Знакомясь с образцами национальной азербайджанской кухни, гости провели съемки в местных и зарубежных ресторанах Баку.

Отметим, что шоу "Battle Trip" 2016 года выходит в эфир каждую субботу.

Южная Корея - один из новых и приоритетных рынков для пропаганды азербайджанского туризма. Азербайджанское бюро по туризму интенсивно пропагандирует в мире туризм в Азербайджане.

Напомним, что за январь-октябрь 2019 года Азербайджан посетили 8830 туристов из Южной Кореи, что на 20,3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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