Вклад в развитие туризма в Азербайджане швейцарских университетов по гостеприимству (ФОТО)

23 ноября в отеле JW Marriott Absheron состоится мероприятие, посвященное обучению в ведущих школах мира в сфере Гостеприимства и Туризма – Университетах Glion и LesRoches.

Университеты, кампусы которых находятся в Швейцарии, Испании, Великобритании и Китае, входят в ТОП – 4 по обучению в сфере Гостеприимства и Туризма и в ТОП – 3 – по репутации у работодателей.

В рамках Государственной Программы по Обучению Зарубежом Азербайджанской Молодежи 2007-2015 годов, как в Глионе, и Ле Роше обучение прошли более 50 наших студентов. Выпускники этих Университетов на данный момент работают в ведущих азербайджанских и иностранных компаниях.

Внимание, уделяемое развитию туризма, организация международных спортивных соревнований и мероприятий свидетельствуют о значимости сферы гостеприимства для экономики и развития Азербайджана и доказывают необходимость подготовки высококвалифицированных кадров.

Также планируется проведение Директором Университета Les Roches презентаций для работников ряда отелей и компаний Азербайджана, а также подписание Меморандума с местными партнерами. Это станет новым этапом в разработке совместных проектов, проведении тренингов для работников, применении опыта зарубежных стран в Азербайджане.

Официальный представитель Les Roches и Glion в Азербайджане – Компания Prime Education отметила, что учитывая роль таких мероприятий для развития туризма и гостеприимства для нашей страны, в будущем планируется проведение еще большего количества подобного рода мероприятий.

Prime Education

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