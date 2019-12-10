Инфраструктурные проекты для развития туризма реализуются в Казахстане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Карагандинская область Казахстана планирует нарастить к 2030 году турпоток на озеро Балхаш в четыре раза, а в горы Улытау - в семь раз, рассказали Trend в Управлении предпринимательства Карагандинской области.

Как рассказал представитель управления, Карагандинская область обладает большим потенциалом развития туризма и на данный момент основное внимание уделяется трем точкам роста — курортная зона Балхаша, Улытауский район и Каркаралинск.

"Курортная зона побережья озера Балхаш включена в ТОП-10 объектов республиканской Карты туристификации. В 2018 году совместно с международной консалтинговой компанией "McKinsey & Company" разработан мастер-план развития Балхашской курортной зоны в который включены проекты по развитию инженерно-коммуникационной и транспортной инфраструктуры, благоустройству общественного пляжа, мероприятия, направленные на продвижение туристического потенциала курортной зоны", - рассказал представитель.

В свою очередь Каркаралинский и Улытауский регионы вошли в рейтинг ТОП-50 карты туристификации.

"По ним также разработаны мастер-планы дальнейшего развития. Так, в Улытауском районе в рамках Государственной программы развития внутреннего и въездного туризма до 2025 года, разработан мастер-план развития туризма региона. В целях развития инфраструктуры Улытауского района ведется строительство Визит-центра, где посетители смогут получать полный комплекс услуг", - рассказал представитель.

Также для развития инфраструктуры разрабатывается отдельная концепция развития Улытауского историко-культурного оазиса. В Каркаралинской курортной зоне разработан Перечень инвестиционных проектов по Карагандинской области, в который включены проекты Каркаралинского района.

"Данный перечень направлен посольствам зарубежных стран таких, как США, Израиль, Германия, Чехия, а также предоставлен в АО НК "Kazakh Invest" для дальнейшего продвижения проектов и поиска инвесторов", - рассказали в управлении.

По словам представителя, самое главное для развития туризма — развитая инфраструктура.

"Чтобы регион был привлекательным для инвесторов, необходимо создать соответствующие условия. С этой целью в республиканском и областном бюджетах предусматриваются средства на ремонт, реконструкцию и строительство дорог, подведение инженерно-технических сетей для обеспечения эффективного функционирования объектов отрасли. Реализация этих проектов и рост турпотока повлечет за собой строительство новых объектов индустрии гостеприимства. Это и есть наиболее перспективная ниша для вложения инвестиций", - заметил собеседник агентства.

Представитель добавил, что, по итогам прошлого года, Карагандинскую область посетили порядка 280 тысяч туристов.

В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество туристов выросло на более чем 10 процентов. В целом, вся работа нацелена на увеличение турпотока, подытожил собеседник.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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