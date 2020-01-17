Грузия названа "Туристическим направлением года"

17 января 2020 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 16 января 2020 года, в столице Финляндии Хельсинки прошла крупнейшая в Скандинавских странах международная туристическая выставка-ярмарка «MATKA-2020», где Грузия была названа «Туристическим направлением года», сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Важно отметить, что целевым рынком ярмарки является не только Финляндия, но также страны Скандинавии и Балтии.

Национальная администрация туризма Грузии уже третий год подряд активно принимает участие в данной выставке.

Как сообщается, в этом году на едином презентационном стенде были представлены девять грузинских туристических компаний и организаций: Департамент туризма и курортов Аджарии; ООО «Аджара-тур»; Georgia in Contact; Caucasus Travel; World Express; Georgian Travel Group; Voyage Tours; APG; Iberia Tours Plus.

Выставку посетили около 80,000 тысяч человек, а участие в мероприятии приняли 22,500 тысяч профессионалов в сфере туризма из 86 стран.

По информации Национальной администрации туризма Грузии, количество визитеров, прибывших из Финляндии в Грузию за 12 месяцев 2019 года выросло на 17,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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