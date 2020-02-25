В Азербайджане введут обязательную сертификацию туристических гидов

БАКУ/Trend/ - В соответствии с новым законопроектом "О туризме", в Азербайджане будет обязательным получение сертификата для туристических гидов, сказал во вторник Trend глава пресс-службы Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

Комментируя новый законопроект, он отметил, что также для того, чтобы обеспечить для туристов доступность государственных структур, облегчить их обращения в государственные органы будет создан Центр помощи туристам.

Гулузаде сказал, что в соответствии с проектом будет определена система стандартизации и сертификации, учреждены конкурсы и отличительные знаки (tourism labels).

Обязательным также будет наличие "звездности" для объектов размещения, относящихся к категории "отель". В этих объектах будет проводиться электронная регистрация размещенных лиц.

В проекте также отражен вопрос финансирования туристических проектов посредством грантов.

Напомним, что в настоящее время отношения, права и обязанности в сфере туризма регулируются законом "О туризме", принятым в 1999 году. Поэтому, учитывая перемены, произошедшие в туристической сфере, разработан новый законопроект "О туризме".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)