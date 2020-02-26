Грузия терпит убытки из-за отмены прямого авиасообщения с Китаем и Ираном

БАКУ/Trend/ - Грузия теряет в месяц 30 миллионов лари (10,7 миллиона долларов) из-за отмены прямого авиасообщения с Китаем и Ираном в связи со вспышкой коронавируса, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Напомним, что из-за вспышки пневмонии нового типа Грузия временно приостановила авиарейсы по направлениям Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения.

"Коронавирус является глобальным вызовом, перед которым стоит весь мир. Мировая экономика несет серьезные убытки, в частности, сфера авиации, бизнес и не только", - заявила министр.

По ее словам, в Грузии делается все возможное для защиты здоровья граждан.

"В связи с этим, мы пошли на непопулярные меры: прекращение прямых полетов в Иран и Китай. Прямой ущерб от закрытия направлений в Иран и Китай составляет как минимум 30 миллионов лари в месяц. И ущерб возрастет с продлением времени ограничения. Я надеюсь, что мир справится с этим вызовом", - сказала Турнава.

При этом, она отметила, что несмотря на глобальные вызовы, в том числе и коронавирус, экономика Грузии остается стабильной.

"Несмотря на все глобальные вызовы, будь то региональные проблемы или тот же коронавирус, который является новым вызовом, наша экономика очень здоровая. Макроэкономическое положение Грузии в регионе стабильно. Экономика растет, как и экспорт. В тоже время укрепляется национальная валюта. Это результат правильной монетарной и экономической политики", - сказала Турнава.

При этом, глава минэкономики отметила, что Грузия предпримет все усилия, чтобы сохранить высокий темп экономического роста.

"Усилия министерства направлены на то, чтобы сохранить высокий экономический рост - будь то приватизация, ускоренная переработка полезных ископаемых или ориентированные на трудоустройство мероприятия. Это все создает среду, для стабильного макроэкономического развития", - отметила Турнава.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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