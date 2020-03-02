Госагентство: В связи с коронавирусом в отелях Азербайджана осуществляются профилактические меры

Туризм 2 марта 2020 11:20 (UTC+04:00)
Госагентство: В связи с коронавирусом в отелях Азербайджана осуществляются профилактические меры

БАКУ/Trend/ - В связи с коронавирусом во многих отелях Азербайджана осуществляются профилактические меры, сказал в понедельник Trend пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, проведение профилактических работ осуществляется не в принудительном порядке: «По имеющейся у нас информации, многие отели осуществляют эти работы по собственной инициативе. В связи с коронавирусом создан штаб, который дает всем заведениям общие инструкции и держит ситуацию под контролем».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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