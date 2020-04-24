Для туриндустрии Азербайджана разработана новая программа

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму и Азербайджанское бюро по туризму разработали специальную программу SAHMAN (Программа санитарно-гигиенических норм и методов)

Программа подготовлена с целью обеспечения эффективности соблюдения санитарно-гигиенических правил и повышения конкурентоспособности в индустрии туризма, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

"Туризм как сфера, на которую пандемия COVID-19 оказала наибольшее негативное влияние в мире, вошел в новый период формирования.

В сложившихся условиях новые вызовы в мировом туризме делают необходимым оказание особого внимания санитарно-гигиеническим правилам и применению новых стандартов.

Главная цель программы SAHMAN продвигать Азербайджан как безопасное туристическое пространство, как внутри страны, так и на международной арене, повышать его конкурентоспособность", говорится в сообщении.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что программа подготовлена для повышения конкурентоспособности пост-пандемического туризма Азербайджана.

Он сказал, что проект разрабатывался в координации с другими государственными структурами, и поддержан Всемирной туристической организацией ООН.

Нагиев добавил, что в целях контроля выполнения программы местные и зарубежные специалисты будут систематически проводить мониторинги.

Отметим, что местные представители индустрии добровольно присоединятся к этой программе, приняв обязательства по соблюдению требований этой программы в дополнение к существующим стандартам, установленным соответствующими государственными органами.

Опираясь на партнерство государственного и частного секторов, программа будет осуществляться, руководствуясь такими важными принципами как безопасность, прозрачность, социальная ответственность, справедливость, инклюзивность, сотрудничество и пропаганда.

"На первоначальном этапе программу планируется применять в гостиницах и предприятиях гостиничного типа, объектах общепита (кафе и рестораны) и в транспортных средствах , обслуживающих туристов.

Государственное агентство по туризму будет проводить тренинги представителям индустрии, подключившимся к программе SAHMAN, поддерживать необходимыми принадлежностями в таких направлениях как обеспечение, маркетинг и брендинг, возмещать часть расходов, направленных на санитарно-гигиенические меры, требуемые в рамках программы.

Программа SAHMAN будет осуществляться в четыре этапа - онлайн-регистрация, участие и сертификация в тренингах, проводимых онлайн и на местах, обеспечение соответствующим знаком, мониторинг и проверка.

Более подробная информация в ближайшие дни будет представлена на сайте www.sahman.az

Поддержку мониторингу в выполнении программы будет оказывать международная компания PwC", - говорится в сообщении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)