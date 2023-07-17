Нестабильная погода в Азербайджане наносит серьезный ущерб владельцам туристических объектов

БАКУ /Trend/ - Нестабильные погодные условия создают трудности для туристических возможностей Азербайджана.

Об этом заявил журналистам председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что нестабильность погодных условий с начала летнего сезона наносит серьезный ущерб владельцам туристических объектов.

Председатель отметил, что пляжный сезон длится с 15 июня по сентябрь.

"И в этом году из-за большого количества дождливых и ветреных дней граждане не могут планировать свой отдых. Ущерб, нанесенный наводнениями туризму, еще не подсчитан", - сказал Нагиев.

Отметим, что с начала летнего сезона в Азербайджане зафиксированы неустойчивые погодные условия. Во многих регионах республики прошли сели.

Напомним, что согласно данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 16 июля до утра 18 июля ожидается периодически дождь. В некоторых частях полуострова осадки, вероятно, примут интенсивный ливневый характер. Температура воздуха опустится на 5-8° по сравнению с предыдущими днями.