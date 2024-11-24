Турпоток в Азербайджан в октябре значительно возрос

БАКУ /Trend/ - В октябре 2024 года Азербайджан посетили 226 359 иностранцев, что на 21 процент превышает показатель за аналогичный период 2023 года (187 843), сообщает Trend.

Согласно данным Госагентства Азербайджана по туризму, в топ-10 стран по числу посетивших Азербайджан иностранцев в январе-октябре 2024 года вошли граждане России (630,32 тысячи человек), Турции (357,61 тысячи человек), Индии (201,38 тысячи человек), Ирана (176,94 тысячи человек), Грузии (90,89 тысячи человек), Саудовской Аравии (89,14 тысячи человек), Казахстана (73,56 тысячи человек), Пакистана (66,34 тысячи человек), Китая (38,28 тысячи человек) и Узбекистана (37,53 тысячи человек).

В январе-октябре текущего года Азербайджан посетили 2 209 750 иностранцев, что на 28 процентов превышает показатель за аналогичный период 2023 года (1 724 218).

Напомним, что в 2023 году Азербайджан посетили 2 086 548 иностранных граждан, что более чем на 30,2 процента превышает показатель 2022 года (1 602 600).

Отметим, что в январе 2023 года Азербайджан посетили 119 094 туриста, в феврале - 113 473, в марте - 136 505, в апреле - 154 233, в мае - 190 081, в июне - 205 910, в июле - 224 826, в августе - 200 138, в сентябре - 192 115, в октябре - 187 843, в ноябре - 169 461, в декабре - 192 869.