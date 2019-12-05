В Баку изменена схема движения одного из маршрутов

БАКУ/Trend/ - Изменена схема движения автобусов по регулярной маршрутной линии № 46, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Учитывая многочисленные обращения граждан, автобусы по этой маршрутной линии будут следовать до пересечения улиц генерала Алиаги Шихлинского и Самедбека Мехмандарова.

Для комфортного и безопасного движения автобусов на указанной территории был организован круг на пересечении указанных улиц.

Отметим, что со стороны жителей поселка Гюнешли, проживающих на улице Алиаги Шихлинского, и особенно на проспекте Гянджа, поступало большое количество обращений на горячую линию № 141 Бакинского транспортного агентства, по поводу организации движения автобусных маршрутов.

Изменения вступят в силу с 07 декабря 2019 года.

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