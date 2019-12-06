В Азербайджане реконструируется автодорога Халдан-Шеки и въезд в город Шеки (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Согласно поручениям и распоряжениям Президента Ильхама Алиева, в связи с капитальной реконструкцией участка Халдан-Шеки автотрассы М5 Евлах-Загатала - Государственная граница с Грузией, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает ремонтно-строительные работы.

Как сообщили в пятницу Trend в Госагентстве, протяженность реконструируемой части магистрали М5 составляет 46 километров. Этот участок дороги строится в соответствии по II технической категорией, в две полосы, общей шириной 15 метров. .

Ведется строительство трех автомобильных мостов — через водоемы Альканчай, Ширван-канал и Дахначай, длиной 67, 76 и 61 метр, соответственно.

Согласно проекту вдоль дороги предусмотрено семь подземных пешеходных переходов и 32 автобусные остановки.

В рамках проекта "Реконструкция автомобильной дороги М-5 Евлах-Загатала-государственная граница Грузии" проводится также реконструкция отделяющегося на 46-м километре и идущего до города Шеки, 12-километрового участка дороги республиканского значения по III технической категории. Общая ширина двух ее полос составляет 12 метров.

Аналогичные строительные работы ведутся и на этом участке. На республиканской дороге строятся 5 автомобильных мостов. Один железнодорожный на 0.4 километре, и три через водоемы Кюнджутчай, канал Сары Гобучай и Гарасучай.

Отметим, что автотрасса М5, протяженностью 64 километра играет немаловажную роль в сети автомобильных дорог Азербайджана. В прошлом году после капитальной реконструкции был сдан в эксплуатацию ее сорокакилометровый участок Загатала-Балакен-Мазимчай

Участок Халдан-Шеки, относящийся к составной части капитально реконструированной автомобильной дороги Евлах-Загатала-Грузия (М5), соединяет несколько населенных пунктов с выходом на административную территорию двух районов. Текущая реконструкция положительно скажется на комфортности передвижения и грузоперевозок местных жителей и других граждан, а также на развитии сельского хозяйства и туризма.

Напомним, что в прошлом году на указанной магистрали была капитально реконструирована и сдана в эксплуатацию дорога Загатала-Балакен-Мазимчай протяженностью 40 км.

(Текст: Наргиз Исмайлова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.