В одном из поселков Баку ведутся работы по реконструкции дорог (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В поселке Ени Сураханы Сураханского района проводится капитальный ремонт внутренних улиц и дорог общей протяженностью 31,6 километров, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно сообщению, общая площадь покрытия ремонтных работ составляет до 180 тысяч квадратных метров. Ремонтные работы ведутся в основном на улицах и дорогах с грунтовыми и гравийными покрытиями, которые долгое время эксплуатируются без капитального ремонта.

Согласно данным, работы проводятся на улицах Тельмана Нариманова, 14 июля, Ашагы и Юхары мядян, а также на кладбищенской дороге и на поперечных улицах I, II и III. Кроме того, ведется ремонт полос и пересечений, соединяющих перечисленные улицы и дороги.

В рамках проводимых ремонтно-строительных работ в необходимых местах демонтируется старое покрытие и укладывается новое асфальтобетонное покрытие.

Работа, проводимая в соответствии со строительными нормами и стандартами, находится под личным контролем руководства Государственного агентства по автомобильным дорогам Азербайджана. Для своевременного завершения работ на территории привлечено необходимое количество живой силы и техники. Объемы ремонтных работ на указанных территориях производятся за счет первоначально выделенных средств. На очередных этапах, в соответствии с выделенными средствами, планируется проведение ремонтных работ не только в указанном поселке, но и во всех поселках Сураханского района.

Отметим, что в течение 2019 года Агентством, в соответствии с распоряжением и по поручению главы государства, в Сураханском районе проложено около 20 улиц и дорог протяженностью 14 километров.

В целом, за прошлый год в 12 районах города Баку проложено более 300 километров внутрипоселковых улиц и дорог общей площадью 2,6 миллиона квадратных метров.

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