Появился еще один новый международный авиамаршрут в Баку

БАКУ/Trend/ - Появилось еще одно новое международное авианаправление из Ростова-на-Дону в Баку, сообщила Trend пресс-служба аэропорта "Азимут".

По данным источника, в сезоне весенне-летней навигации текущего года перелеты запланированы два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Вылет из Ростова-на-Дону в 07:00, а прибытие в Баку в 10:05. Обратно самолет вылетает из Баку в 11:05 и в 12:20 садится в аэропорту "Платов" (узловой аэропорт "Азимута"). Время вылета и прилета местное.

"Билеты на рейсы уже в продаже на сайте авиакомпании и туроператоров, там же можно уточнить условия перевозки. Расписание рейсов – на официальном сайте аэропорта "Платов" в разделе "Сезонное расписание"", - отметили в пресс-службе аэропорта.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev