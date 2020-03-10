Казахстан из-за коронавируса расширит список стран с запретом на въезд

БАКУ/Trend/ - Начиная с 12 марта 2020 года Казахстан вводит запрет на въезд пассажиров из Германии, Испании и Франции, сообщил главных санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает во вторник Trend.

По его словам, на данный момент список стран, из которых въезд в Казахстан уже запрещен, включает в себя Китай, Иран, Южную Корею и Италию.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 114 544 человек, 4 026 из которых уже скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы почти в 70 странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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