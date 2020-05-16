Назван размер средств, выделенных Бакметрополитену на покрытие убытков

БАКУ /Trend/ - В 2019 году для покрытия финансовых убытков Бакинского метрополитена, вызванных тем, что плата за проезд установлена ниже себестоимости, выделен 41 миллион манатов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в отчете министерства финансов об исполнении государственного бюджета в 2019 году.

Отметим, что в настоящее время себестоимость перевозки пассажира в метро составляет 0,52 маната, в то время, как плата за проезд взимается в размере 0,3 маната, что естественно, приводит к существенным убыткам. В прошлом году потери компании составили 41 миллион манатов.

Также в отчете указано, что в 2019 году для продолжения строительных и реконструкционных работ, а также для закупки новых вагонов и оборудования Бакинскому метрополитену выделено 109.7 миллиона манатов.

В целом в 2019 году Бакинскому метрополитену выделено порядка 151 миллиона манатов.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)