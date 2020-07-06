ADY Container установил новый рекорд по скорости перевозки грузов

БАКУ/Trend/ - Члены Транскаспийского международного транспортного консорциума — ООО "ADY Container" (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан), GR Logistics (Грузия) и Pacific Eurasia Logistics (Турция) установили новый рекорд, доставив поезд из 43 контейнеров от станции "Хоргос" (Алтынколь) на китайско-казахстанской границе до станции "Косекой" (Измит) в Турции всего за 12 дней, сообщает Trend со ссылкой на ООО "ADY Container".



Согласно информации, ранее период доставки составлял 16 дней.

"Поезд состоящий из сорокафутовых контейнеров с различными грузами въехал на территорию Казахстана через станцию Алтынколь. Затем он был доставлен из порта Актау в порт Баку на фидерном судне «Бекет-Ата», управляемом OOO «ADY Container», оттуда на станцию Ахалкалаки (Грузия) , а затем в город Измит (Турция)", - отмечается в сообщении компании.

Отметим, что несмотря на сложные эпидемиологические условия, перевозка грузов железнодорожным транспортом по маршруту Восток-Запад продолжается бесперебойно с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

ООО ADY Container начало расширение сотрудничества со странами в регионе Дальнего Востока – Китаем, Японией, Южной Кореей, а также с Украиной, Турцией, Россией, Ираном, Индией с тем, чтобы нарастить объем грузоперевозок по международным транспортным коридорам "Восток-Запад", "Север-Юг" и "Транскаспийский международный транспортный маршрут".

Компания занимается хранением, обслуживанием и транспортировкой контейнеров в соответствии с международными стандартами.

(Автор: Наргиз Исмаилова.)

Twitter:@IsmailovaNargis