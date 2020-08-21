ИМЕМО РАН: ТАПИ рассматривается в Туркменистане как важный компонент экономического развития

БАКУ /Trend/ - Проект транснационального газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия) рассматривается в Туркменистане как важный компонент экономического развития, сказала Trend доктор политических наук, заведующая сектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Дина Малышева.

Она отмечает, что ТАПИ является важным компонентом не только для развития Туркменистана, но и для стран, расположенных вдоль этого газопроводного маршрута.

При этом она добавляет, что некоторые факторы могут помешать благоприятному использованию этого газопровода, в частности, международная обстановка в районах предполагаемого прохождения газопровода.



Отметим, что строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан–Индия (ТАПИ) продолжается на Туркменской стороне.

Напомним, что туркменский участок ТАПИ, который начали строить в декабре 2015 года, составит 205 километров. Затем магистраль пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана - 819 километров, через города Кветта и Мултан, и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии. К строительству пакистанской части планировалось приступить в этом году.

Отметим, что согласно проекту, протяженность ТАПИ составит более 1,8 тысячи километров, а его запланированная мощность - 33 миллиарда кубометров газа в год.

(Автор: Джейла Алиева.)

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