Обнародованы показатели грузоперевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс

БАКУ/Trend/ - За первые семь месяцев 2020 года Азербайджанскими железными дорогами по маршруту Баку-Тбилиси-Карс перевезено 6,045 тысяч контейнеров.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как отметили в пресс-службе ЗАО, этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 85 процентов или на 3,924 тысячи контейнеров.

Напомним, что строительство железных дорог в Азербайджане стартовало еще в далеком 1878 году и 20 января 1880 года в строй была введена железная дорога Баку-Сабунчи-Сураханы, протяженностью 20 километров. С тех пор, с учетом роста потребности в грузоперевозках, железные дороги в Азербайджане развивались и совершенствовались. На сегодня общая протяженность основных путей в стране составляет 2954,74 километра, эксплуатационная протяженность – 2133,07 километра, из которых 803,3 километра двухколейные, а 1329,72 километра – одноколейные. 1169,17 километра или 54,82 процента от общей эксплуатационной протяженности путей электрифицировано, 964,9 километра, то есть 45,18 процента – эксплуатируются на тепловозной тяге. 1527,7 километра путей оснащены системой автоматической сигнализации.

(Автор: Наргиз Исмаилова.)

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