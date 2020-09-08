Литва приглашает Азербайджан к партнерству в сфере грузоперевозок по маршруту Европа-Китай

БАКУ/Trend/ - Литва предлагает Азербайджану рассмотреть вопрос о партнерстве в цепочке грузоперевозок по маршруту Европа-Китай, сказали Trend в министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

"Важным моментом в литовско-азербайджанском сотрудничестве является присоединение Азербайджана к международному проекту "Комбинированный поезд Викинг" (VIKING Train), который связывает сеть морских контейнерных линий Балтийского, Черного, Средиземного и Каспийского морей.

Кроме того, Литва предлагает Азербайджану рассмотреть возможность партнерства в цепочке грузоперевозок по маршруту Европа - Китай через Евразийский транспортный мультимодальный коридор ТRACECA (порт Достык - Актау - Баку (Алят) - порты Грузии, далее по морю до портов Турции или Украины или по суше через Грузию и Турцию) в направлении Литвы, посредством поезда "Викинг", а затем через Клайпедский порт в Западную и Северную Европу.

Наши страны подтвердили свое желание расширять сотрудничество в области автомобильных и грузовых перевозок и заключить соглашение между правительствами Азербайджанской Республики и Литовской Республики о сотрудничестве в области международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Кроме того, наша страна продолжает процесс согласования проекта Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Литовской Республики о морских перевозках", - сказали в министерстве.

(Автор: Ляман Зейналова.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn