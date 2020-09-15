Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт "Адана"
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, предприняв с первых дней пандемии очень оперативные действия, смог избавить наш народ от большой беды
Президент Ильхам Алиев обратился к учителям, студентам и учащимся по случаю начала нового учебного года
Посол: Иран заинтересован в продлении контракта по закупке электроэнергии из Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ)
Президент Ильхам Алиев: Необходимо подготовить предложения, связанные с дальнейшим развитием промышленного парка в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев о сигаретной фабрите в Сумгайыте: Сегодня мы сэкономили 300 миллионов манатов
В Азербайджане подведены итоги выбора вакансий в рамках конкурса по трудоустройству школьных учителей
Незаконное заселение Карабаха армянами — подрывная деятельность, нацеленная на изменение демографической ситуации — международный эксперт
В Европе протестующие подвергаются полицейскому насилию, но эти вопросы остаются вне обсуждений — депутат
Молодые солдаты, завершившие спецподготовку в Отдельной общевойсковой армии, отправлены в боевые соединения и части (ВИДЕО)
Брайза: Переселение ливанцев армянского происхождения в Нагорный Карабах — провокация со стороны Армении
Уверен, что призыв Президента Азербайджана к предпринимателям, живущим в зарубежных странах, возымеет еще больший эффект — министр экономики
В Азербайджане за сутки выявлено 76 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 104 человека