Азербайджанское судно «Бабек» сдано в эксплуатацию после капремонта (ФОТО)
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Все следы, связанные с монастырем «Худаван» в Кяльбаджаре, указывают на его непринадлежность армянам - историк
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Горские евреи попросят Президента Азербайджана Ильхама Алиева назвать улицу в Шуше в честь Альберта Агарунова
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