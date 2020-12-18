В проект строительства дороги в город Шуша вносятся изменения

БАКУ /Trend/ - В проект строительства новой дороги в Шушу вносятся изменения, сообщили Trend в пятницу в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

По словам заместителя начальника Главного управления агентства Идаята Рустамова, изменения в проект связаны с рельефом, общая длина новой дороги составит порядка ста километров.

"Новая дорога будет построена вдоль лесов Топхана в село Дашалты, а оттуда в город Шуша", - сказал он.

Рустамов добавил, что рельеф территории сложный, это гористая и лесистая местность: "Несмотря на сложный рельеф, строительство дороги будет продолжено параллельно со строительством мостов. Так как сроки короткие, проектирование и строительство дороги осуществляются параллельно. По истечении проектных работ станет известна общая длина новой дороги. Хотя на завершение строительных работ и отведены полтора года, мы постараемся быстрее ввести ее в эксплуатацию. Кроме нашего агентства, к этому привлечены две турецкие компании, имеющие опыт строительства дорог в горных условиях".

(Автор: Самир Али. Текст: Садраддин Агджаев)