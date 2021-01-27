Казахстан принят в Европейскую конференцию гражданской авиации

Казахстан получил статус наблюдателя Европейской конференции гражданской авиации и стал третьей страной СНГ, принятой в ЕСАС, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и Авиационная администрация Казахстана подписали Меморандум о сотрудничестве с Европейской конференцией гражданской авиации. Сотрудничество будет охватывать вопросы безопасности полетов, расследования авиационных происшествий, авиационной безопасности, окружающей среды и других областей международной гражданской авиации.

Комитетом гражданской авиации на протяжении более 5 лет велась работа по присоединению к ЕСАС в качестве наблюдателя. С момента запуска Авиационной администрации Казахстана проработка данного вопроса была усилена на встречах, проводимых в Региональном офисе ИКАО и Европейской комиссии.

Казахстан, став наблюдателем в ЕСАС, получил уникальную возможность обсуждать вопросы, которые имеют для нашей страны первостепенное значение на общеевропейском уровне, такие как безопасность полетов казахстанских перевозчиков, расширение географии полетов, проблем окружающей среды, а также вопросы авиационной безопасности. Наблюдатели участвуют на всех открытых заседаниях и Конференциях проводимых ЕСАС.

ЕСАС дает возможность наблюдателям получать техническую помощь в подготовке персонала и в процессе адаптирования евростандартов, осуществлять гармонизацию отечественного законодательства в сфере гражданской авиации с европейским. Кроме того, присутствие наших авиационных властей в ЕСАС позволит эффективно обеспечить интеграцию гражданской авиации Казахстана в мировое содружество в целом.

Участие в заседании в качестве наблюдателей также распространяется на Европейскую комиссию, ЕАSА, Евроконтроль, а также на директора Европейского регионального бюро ИКАО. ЕСАС работает в тесном сотрудничестве с другими региональными организациями и отдельными государствами-членами ИКАО, включая США, по ряду вопросов гражданской авиации.

Авиационные власти Казахстана в дальнейшем планируют стать полноправным членом ЕСАС, что позволит участвовать на закрытых заседаниях только для государств-членов и обеспечит дальнейшую работу по внедрению европейских стандартов гражданской авиации в Казахстане.

Европейская конференция гражданской авиации (ЕСАС) является межправительственной структурой, которая создана в 1955 году. В нее входит 44 государств-членов, включая все 28 стран Евросоюза (Великобритания, Нидерланды, Германия, Франция и другие), а также Азербайджан и Армения среди стран СНГ.

ЕСАС является дискуссионной площадкой для обсуждения перспектив авиатранспортного производства, интересов авиапассажиров и перевозчиков, проблем безопасности. Этому способствует экспертная роль конференции, ее связь с Международной организацией гражданской авиации и Советом Европы, сотрудничество с Евроконтролем, поддержка со стороны Европейского агентство безопасности полетов EASA и взаимодействие с другими организациями