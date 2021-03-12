Казахстанский контейнеровоз "Барыс" вернулся из Баку в порт приписки

БАКУ /Trend/ - Казахстанский контейнеровоз "Барыс", совершивший свой первый рейс по маршруту Актау - Баку - Актау, после разгрузки контейнеров в столице Азербайджана вернулся в порт приписки.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТОО НМСК "Казмортрансфлот", изначально судно предназначалось для перевозки модулей для проекта будущего расширения ТОО "Тенгизшевройл" на месторождении "Тенгиз".

"После выполнения этой задачи "Барыс" переоборудовали для перевозки контейнеров", - говорится в сообщении на сайте "Казмортрансфлота".

Судно было спущено на воду 12 мая 2017 года в городе Брэила (Румыния).

"Длина контейнеровоза составляет 113 метров, ширина - 21 метр. Вместимость судна - 165 TEU", - отмечается в сообщении.

Напомним, что судно доставило в Азербайджан 125 контейнеров, которые далее планируется транспортировать по железной дороге в Турцию и Италию.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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