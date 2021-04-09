На бакинском заводе «Бибиэйбат» завершился ремонт буксирного судна
БАКУ /Trend/ - На бакинском судоремонтно-строительном заводе "Бибиэйбат" завершился ремонт буксирного судна «Сумгайыт», входящего в состав флотилии ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO).
Как сообщили Trend в ЗАО, на заводе были отремонтированы механизмы, системы трубопроводов, двигатели, системы управления, жилые и служебные помещения судна.
"Также были очищены и покрашены подводная и надводная части буксира. Проведен ремонт гребного вала, рулевых систем, днища и донной арматуры", - сказали в пароходстве.
После успешного завершения ходовых испытаний судно было сдано в эксплуатацию.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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